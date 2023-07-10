وجّه "أسرى النقب"، اليوم الإثنين، نداءً بضرورة التحرك لإنهاء معاناتهم، بسبب الاكتظاظ داخل غرف الأقسام، مع تصاعد أعداد المعتقلين.

وطالب الأسرى بالتّحرك قانونيًا، لإلزام إدارة السّجون بالالتزام بما صدر في قرار المحكمة العليا، من حيث المساحة المتاحة لكل أسير.

وأكّدوا أنّه وفي حال استمرت إدارة السّجون بتجاهل هذه القضية، سيضطر الأسرى الذهاب إلى خطوات نضالية لمواجهة ذلك.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم تلقته "الرسالة نت"، إنه وفي ضوء الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين مؤخرًا، فإن الأسرى وتحديدًا في السّجون التي يحتجز فيها المعتقلون الجدد، يُعانون من الاكتظاظ داخل الغرف.

وأردف نادي الأسير: "وذلك على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال، بتحديد المساحة المتاحة لكل أسير في كل غرفة".

وأوضح أنّ المعاناة تفاقمت في سجن النقب الصحراوي، الذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية الإسرائيلية، ويبلغ عدد الأسرى فيه نحو 1400.

واستطردت الجمعية الحقوقية: "ففي غالبية غرف النقب هناك زيادة ما معدله أسيرين، حيث يضطر الأسرى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام".

وتابع نادي الأسير: "قضية الاكتظاظ أثرت على الأسرى من عدة مستويات، ومناحي تتعلق بالحياة الاعتقالية اليومية للأسير".