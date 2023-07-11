النائب زعارير يدعو لإحباط سياسة الاحتلال لتفريغ القدس وتهجير أهلها

دعا النائب باسم زعارير، إلى إحباط سياسة الاحتلال الهادفة لتفريغ مدينة القدس وتهجير أهلها، ضمن مخططات التهويد التي تستهدف المدينة.

وقال زعارير إن إخلاء الاحتلال لمنزل عائلة صب لبن المقدسية وتسليمه للمستوطنين، يأتي ضمن مشروع كامل لتهويد القدس.

وشدد على أن القدس مدينة عربية وإسلامية، وسكانها يعيشون فيها عبر قرون طويلة، وبيوتهم ملكهم ولا حق لليهود فيها.

وتابع قائلا: "شعبنا قوي بإرادته وبإيمانه بعدالة قضيته واستحقاقها للتضحية والبذل من أجلها، لذلك فشعبنا مستعد بكل ما أوتي من قوة ومن صبر، لمواجهة الاحتلال وسياساته وعدوانه المستمر على الأرض والمقدسات والمنازل والممتلكات".

ولفت إلى أهمية استمرار جذوة مقاومة شعبنا مشتعلة، لمواجهة مخططات الاستيطان والتهجير.

وأخلت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزل عائلة "صب لبن" في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقامت بتسليمه للمستوطنين للاستيلاء عليه

واقتحم مستوطنون منزل عائلة "صب لبن" الواقع في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وذلك بعد وقت قصير من إخلائه من قبل جيش الاحتلال، وإجبار أصحابه على مغادرة المنزل واعتقال المتضامنين مع العائلة.