حمادة يدين منع الاحتلال خطيب المسجد الأقصى من السفر

أدان الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة اقتحام القوات الصهيونية منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أمس الثلاثاء وتسلميه بلاغاً بمنعه من السفر لمدة ستة أشهر.

وقال حمادة اليوم الأربعاء إن هذا السلوك الهمجي يعد استهدافا متعمدا للشيخ عكرمة لما يتمتع به من مكانة وطنية ودينية، ولدوره في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وفضح جرائم وانتهاكات الصهاينة.

وأعرب الناطق باسم حركة حماس عن التضامن الكامل مع شيخ وإمام الأقصى الشيخ عكرمة، مؤكدا بأن محاولات الصهاينة لإبعاده عن دوره في الدفاع عن الأقصى لن تنجح، بل سيبقى رمزاً مدافعاً عن هوية القدس العربية والإسلامية.

وفي الوقت ذاته حذر حمادة من سياسات التحريض والاستهداف المباشر الذي يتعرض له الشيخ عكرمة صبري من سلطات الاحتلال.