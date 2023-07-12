نصر الله: المقاومة ستتصرف إذا وقع اعتداء على الخيمة

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، خلال كلمته لمناسبة الذكرى الـ17 لحرب تموز، أنّ "انتصار تموز أسّس لمعادلة ردع لا تزال قائمةً حتى اليوم، مقابل تآكل الردع عند الاحتلال".

وشدد نصر الله على أنّ "(الإسرائيليين) والأميركيين اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006، على أكثر من صعيد"، في حين أنّ "المطلوب من عدوان تموز كان سحق المقاومة وإخضاع لبنان".

ولفت إلى أنّ "العدو كان يسعى بكل الوسائل لمنع تعاظم قوة المقاومة في لبنان ولم ينجح في ذلك رغم كل الظروف"، مؤكداً أنّ "السلام والأمان في الجنوب اللبناني ناتجان عن ثقة الناس بفاعلية الردع القائم، مقابل حالة رعب لدى الجانب (الإسرائيلي)".

ووضع انتصار تموز الاحتلال "على خط الانحدار، وأنهى مشروع (إسرائيل) العظمى"، كما أكد السيد نصر الله.

كذلك، فإنّ "مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي سقط في لبنان، واستكمل الإجهاز عليه في فلسطين والعراق وسوريا وإيران".

وعن الوضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أكد الأمين العام لحزب الله أنّ المقاومة "تستطيع استعادة الجزء اللبناني من قرية الغجر من الاحتلال"، مضيفاً: "هذه الأرض لن تترك".

وأعلن أنّ "شباب المقاومة لديهم توجيه بالتصرف، إذا وقع اعتداء إسرائيلي على الخيمة المنصوبة عند الحدود الجنوبية"، مؤكداً أنّ ما يجري "ليس ترسيماً للحدود البرية، بل عملاً لاستعادة الأراضي التي يحتلها العدو (الإسرائيلي)".

وذكر نصر الله أنّ "الاحتلال أقام سياجاً شائكاً حول قرية الغجر اللبنانية، قبل نصب المقاومة خيماً عند الحدود"، مؤكداً أنّ ما يقوله البعض بشأن ضم "إسرائيل" الغجر "بسبب الخيم التي أقمناها في الحدود غير صحيح".

وأضاف: "الإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بأي خطوة ميدانية تجاه الخيمة التي نصبت على الحدود، وهو أدخل وساطات لحل الموضوع".

واعتبر نصر الله أنّ "قيمة الخيم التي نصبت على الحدود أضاءت من جديد على كل الوضع في الجنوب".

وأشار إلى ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، الذي "سكت عن كل الاعتداءات (الإسرائيلية) الحدودية، لكنه تحرك سريعاً بعد نصب المقاومة خيمة عند الحدود".

ودعا إلى "إحصاء الخروق (الإسرائيلية) براً وبحراً وجواً، وما يدّعي العدو أنّها خروقات لبنانية، فالإسرائيلي لديه تآكل ردع، ولكنه وقح، ويجري اتصالات يتحدث فيها عن خرق لبنان بينما هو يقوم بآلاف الخروقات".

وأكد نصر الله أنّه "لا يجوز السكوت عن احتلال قرية الغجر، ويجب أن يكون الموقف اللبناني حاسماً.. هذه مسؤولية الدولة والجهد سيكون متكاملًا بين الدولة والمقاومة".

من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب الله إنّ "حادثة اليوم على الحدود لا تزال قيد التحقيق، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه"، مشيراً إلى أنّ "(الإسرائيلي) يعترف أنّه أصبح مقيداً في الأجواء اللبنانية".

وتحدّث نصر الله في كلمته عن العدوان (الإسرائيلي) الأخير على مدينة جنين ومخيمها، مؤكداً أنّ "هدف (الإسرائيليين) منه كان استعادة الردع، ولكنهم حصلوا على صورة معاكسة تماماً".

ورأى أنّ "الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية"، متابعاً "الفلسطينيون في الضفة الغربية يعتقدون أنّ الكيان الإسرائيلي إلى زوال، وهذا يعطي آمالاً كبيرةً لمواصلة المقاومة".