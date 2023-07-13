اعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة واستهداف قوات الاحتلال بنابلس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات ودهم واقتحامات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية قبيا قضاء رام الله، واعتقلت كلا من شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان.

وطالت الاعتقالات الشاب عماد عصفور خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرزيت شمال رام الله.

ورشق الشبان آليات الاحتلال بالحجارة خلال انسحابها من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، فيما اعتقل المحرر مؤيد شراب من بلدة عورتا.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس من شارع القدس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر مازن جرادات عقب اقتحام منزله في بلدة سعير، والأسيرين المحررين منتصر شديد ويوسف قزاز من دورا جنوب الخليل.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب عاطف بني عودة (25 عامًا) من منزله في بلدة طمون.