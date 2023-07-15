قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرّحمة والمسجد القبلي 

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مصلي باب الرحمة والمسجد القبلي، مساء اليوم السبت.

ودنّس عدد من أفراد شرطة الاحتلال مصلى باب الرّحمة، وعبروا خلاله بالأحذية في انتهاكٍ واضح لحرمة المصلى.

واستفزّت قوات الاحتلال المصلين المتواجدين في مصلى باب الرحمة، وفي ذات السياق، اقتحم جنود الاحتلال المسجد القبلي ودنّسوه مساء اليوم السبت.

وكان قد دعا النائب باسم زعارير إلى تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك، لإحباط تدخلات الاحتلال الخطيرة بمدينة القدس.

وشدد زعارير على ضرورة مواجهة مخططات الاحتلال، ومساعيه المتواصلة لبسط سيطرته الكاملة على الأقصى والقدس.

وأشار إلى أن شعبنا مستعد بكل ما أوتي من قوة ومن صبر، لمواجهة الاحتلال وسياساته وعدوانه المستمر على الأرض والمقدسات والمنازل والممتلكات.

وتوافق الذكرى السادسة لهبة "باب الأسباط" أو مع عرف هبة "البوابات الإلكترونية" بمدينة القدس المحتلة، والتي ثار فيها المقدسيون ضد قرار الاحتلال نصب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك.