شن زعيم المعارضة (الإسرائيلية) يائير لابيد، اليوم الاثنين، هجومًا لاذعًا على حكومة بنيامين نتنياهو، التي تصر على تمرير "التعديلات القضائية"، غير آبهة بالنتائج المترتبة على ذلك، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" خسرت الحليف الأقرب له وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "لابيد" خلال اجتماع لحزب "يش عتيد"، إن "حكومة نتنياهو بتعنتها على التعديلات القضائية تقودنا إلى كارثة، فهي تنفذ أكبر تغييرات دراماتيكية للنظام في تاريخ "إسرائيل"، دون إجراء مناقشة واحدة حول عواقب هذه الخطوة من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية".

وأكد أن نتنياهو تسبب في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعد أقرب حليف لـ "إسرائيل"، وفق تعبيره.

من جهته، دعا رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" ووزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، رئيس الحكومة نتنياهو إلى تجميد قانون الائتلاف لحظر التدقيق القضائي على القرارات الإدارية للحكومة.

وقال "غانتس" خلال اجتماع لحزبه، إن "نتنياهو أغلق قلبه أمام الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي المرتبطة بالإصلاح القضائي للائتلاف".

وأضاف أنه "آن الأوان من أجل التوقف عن التعديلات والعودة إلى الحوار، يجب أن يتخذ نتنياهو قرارات صعبة وقد حان الوقت لاتخاذها"، مطالبًا نتنياهو بعدم التسبب في انقسام الجماهير الإسرائيلية.

ودعا جنود الاحتياط إلى مواصلة الخدمة والتوقف عن العصيان، وأضاف: "أنا أدعوكم رغم الصعوبة الهائلة والخوف إلى مواصلة النضال من أجل هذا البلد، ضد أعدائنا".