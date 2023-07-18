شاهد/ صلوات تلمودية علنية وجماعية تؤدى لأول مرة في باحات الأقصى

منذ ساعات الصباح اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى،في إطار سعيهم المحموم للتأسيس المعنوي للهيكل المزعوم بفرض كافة الطقوس التوراتية .

وأدى المقتحمون من جماعات الهيكل طقوس "بركة الكهنة" بشكل جماعي في الجهة الشرقية من ساحة المسجد الأقصى.

ومنذ شهر 8-2019 باتت جماعات الهيكل المتطرفة تعتبر التأسيس المعنوي للهيكل هدفها المرحلي الذي تسعى إلى فرضه إلى جانب التقسيم الزماني والمكاني، وتعمل على توظيف الأعياد اليهودية في سبيل ذلك.

وتحشد جماعات الهيكل جمهورها اليوم لفرض اقتحام واسع في يوم 27-7-2023 في "ذكرى خراب الهيكل" التوراتية؛ وهو التاريخ الذي يصادف الذكرى السادسة لانتصار باب الأسباط ويوم التاسع من محرم بالتقويم الهجري