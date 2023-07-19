تراجع أعداد اليهود المهاجرين لفلسطين المحتلة

قالت وزارة الهجرة في حكومة الاحتلال ، إن تراجعًا كبيرًا طرأ على أعداد المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري.

وأعادت الوزارة في تقرير لها اليوم الأربعاء، الانخفاض الحاد في أعداد المهاجرين بسبب التعديلات القضائية وما يرافقها من حالة عدم استقرار داخلي.

وأفادت بأنه وصل لفلسطين المحتلة منذ مطلع العام 2023 ما مجموعه 29 ألفًا و293 مهاجرًا يهوديًا. منوهة إلى أن نسبة الانخفاض بلغت 19% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2022، حيث وصل 78% من المهاجرين من روسيا.

وأظهرت التفاصيل وصول 22 ألفًا و851 مهاجرًا من روسيا، حيث ارتفعت معدلات هجرة اليهود من روسيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات هجرة يهود أوكرانيا ووصل هذا العام 1463 مهاجرًا فقط.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هنالك ارتباط واضح بين تراجع نسب الهجرة هذا العام واصرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تمرير قوانين تقييد القضاء من جهة أخرى، ودخول "إسرائيل" في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني نتيجة لذلك.