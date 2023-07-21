الرشق: سماح السويد لحرق المصحف مجددا إمعان في نشر الكراهية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنَّ تجدّد السماح لبعض المتطرّفين إقدامَهم على التظاهر لحرق نسخة من المصحف الشريف، في مملكة السويد، هو إمعانٌ في نشر الكراهية، وانتهاك لكل الشرائع السماوية والأعراف والقيم التي تدعو إلى احترامها وتقديرها.

وأضاف الرشق اليوم الجمعة أن هذا العمل يعد عملاً دنيئاً ومستفزّاً لمشاعر الأمَّة الإسلامية في أرجاء العالم، ويكشف عن عنصرية مقيتة وخلل قيمي وأخلاقي عند القائمين عليه، وعند الذين يوفّرون الحماية لهم.

وجدد عضو المكتب السياسي حركة حماس إدانته واستنكاره لهذا الفعل الشنيع، وللسماح به ، داعيا لمنع مثل هذه الأفعال الشنيعة بذريعة الحرية، والتي يُساء لها بهذا الفعل الكريه، كما يسيء لفكرة التعايش بين الشعوب والأمم على قاعدة احترام الحقوق والمقدسات والأديان.