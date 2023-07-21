حماس تنعى الشهيد محمد فؤاد البايض من مخيم الجلزون

زفّت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد البطل محمد فؤاد عطا البايض (17 عامًا)، من مخيم الجلزون، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن جرائم الاحتلال المتصاعدة في ربوع أرضنا المحتلة لن تخمد ثورة شعبنا بل ستزيدها لهيبًا، وإن الاحتلال واهم إن ظنّ أن جرائمه ستجلب له أمنًا أو هدوءًا.

وأضافت الحركة: "ليعلم المحتل الغاصب أن ثورة شعبنا مستمرة حتى زواله، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"