سعيد يدعو لشد الرحال للأقصى وحمايته من التهويد

أدان عضو قيادة حركة حماس في الخارج عبد الجبار سعيد، شروع المستوطنين اليهود ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة، شرق القدس المحتلة، ما يعني مزيدا من تهويد المدينة المقدسة، وفرض الوقائع على الأرض، بما يخالف كل المواثيق الدولية والشرائع القانونية، داعيا لشد الرحال نحو المسجد الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية.

وقال سعيد اليوم الأحد: "إن قوات الاحتلال لم تكتف بتهويد المدينة المقدسة، بل واصلت مهاجمتها للمعتصمين في خيمة حي البستان بالقدس المحتلة، في سلوك عدواني جديد يسعى لحرمان المقدسيين من أدنى حقوقهم المشروعة في الاحتجاج والتظاهر، تمهيدا لترحيلهم وتهجيرهم من منازلهم وأحيائهم".

وحذر من أن هذه الإجراءات العدوانية الصهيونية إنما تسعى في مجملها إلى شنّ حرب دينية تتمثل معالمها الأساسية في تصعيد المستوطنين لمخططاتهم التهويدية تجاه المسجد الأقصى المبارك، واعتزامهم تنظيم "مسيرة أعلام" عشية ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وأكد سعيد أن هذه السياسات الصهيونية تستدعي مزيدا من تكثيف الدعوات لشد الرحال نحو الأقصى، والرباط في ساحاته، والتحريض على التصدي للمقتحمين، وعدم السماح بأداء الصلوات والطقوس التلمودية فيه، فضلا عن توجيه مزيد من الدعوات الخاصة والمركزة لأهالي الداخل المحتل للانتفاض من أجل المسجد الأقصى.