أكد خضر حبيب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، أن الشعب الفلسطيني بحاجة لرؤية موحدة والاتفاق على جدول أعمال لمواجهة الاحتلال وحكومة المتطرفة.

وقال حبيب في حديث لـ "الرسالة نت": "بعد سنوات عجاف أفرزتها اتفاقية أوسلو، يجب الاتفاق على نهج وحدوي لتحرير فلسطين، وبالتالي يجب أن تكون هناك كلمة موحدة".

وشدد على وجوب أن توقف السلطة التنسيق الأمني وتعمل على ادانته، وكذلك ووقف الاعتقالات السياسية واطلاق سراح المعتقلين في سجونها، ودون ذلك لا يمكن نجاح أي اجتماعات.

وعقد صباح الأحد، لقاء وطني نظمته القوى السياسية والفعاليات الشعبية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الـ30 من الشهر الجاري بالقاهرة.