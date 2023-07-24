لجنة المتابعة تدعو لإنجاح لقاء الأمناء العامين في القاهرة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى بذل كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان نجاح لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر الحالي، وتهيئة الاجواء لنجاح اللقاء واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .

وأكدت لجنة المتابعة على ضرورة العمل المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته الفاشية وترسيخ الوحدة في ميادين وساحات المواجهة.

وطالبت لجنة المتابعة الأمناء العامين بعدم السماح بفشل الاجتماع والعمل على الخروج بخطة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان على أن يكون إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة متفق عليها أحد الركائز الأساسية لهذه الخطة الشاملة.