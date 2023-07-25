كتيبة الفجر تتبنى استهداف حافلة للمستوطنين قرب حوارة

أعلنت "كتيبة الفجر" مسؤوليّتها عن عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء الإثنين.

وقالت الكتيبة في بيان نُشر عبر قناتها على التلجرام، إنّ إحدى مجموعاتها نفذت مساء الإثنين عملية إطلاق النار على حافلة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد أصاب الرصاص الحافلة بشكل مباشر، وذلك إيمانًا بالحق الثابت في الجهاد لتحرير الأرض والمقدّسات، وأداءً للواجب المقدّس في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

واستهدفت عملية إطلاق نار مساء الإثنين، حافلة (إسرائيلية) قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، دون وقوع إصابات.

وبعد إطلاق النار أغلق الاحتلال بلدة حوارة والحاجز العسكري جنوب نابس، ما أدى لتكدّس المركبات الفلسطينية.