موقع توجيهي 2023 موقع توجيهي 2023

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

كتيبة الفجر تتبنى استهداف حافلة للمستوطنين قرب حوارة

الرسالة نت- نابلس

أعلنت "كتيبة الفجر" مسؤوليّتها عن عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء الإثنين.

وقالت الكتيبة في بيان نُشر عبر قناتها على التلجرام، إنّ إحدى مجموعاتها نفذت مساء الإثنين عملية إطلاق النار على حافلة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد أصاب الرصاص الحافلة بشكل مباشر، وذلك إيمانًا بالحق الثابت في الجهاد لتحرير الأرض والمقدّسات، وأداءً للواجب المقدّس في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

واستهدفت عملية إطلاق نار مساء الإثنين، حافلة (إسرائيلية) قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، دون وقوع إصابات.

وبعد إطلاق النار أغلق الاحتلال بلدة حوارة والحاجز العسكري جنوب نابس، ما أدى لتكدّس المركبات الفلسطينية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287251

كلمات مفتاحية

نابلس كتيبة الفجر

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.