الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تحذر من مسيرة الأعلام غداً

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، من مسيرة الأعلام الاستيطانية الجديدة، والتي تخطط لها جماعات يهودية متطرفة غداً الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن المسيرة سيتم تنظيمها داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.

وكانت هيئة أمناء الأقصى أكدت أن الأيام القادمة ستكون عصيبة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، والاقتحامات والانتهاكات لحرمة المسجد ستزداد بشكل كبير لتحقيق أهداف سياسية وأيدلوجية.

ولفت عضو هيئة أمناء الأقصى الباحث المقدسي فخري أبو دياب إلى أن الاحتلال وجماعات الهيكل توظف ما يسمى بذكرى “خراب الهيكل” لتصعيد الانتهاكات بحق المقدسات ومزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم وعدد منظمات اليمين الاستيطانية، عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس، ستنطلق غداً الأربعاء الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً، وتمر في البلدة القديمة بالقدس.

وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى المبارك، (الجديد والزاهرة والعمود والأسباط) لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

ويسعى الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لتحويل ما تسمى بـ”ذكرى خراب الهيكل” التوراتية، إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.