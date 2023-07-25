اشتباكات في بيتا ونعلين واعتقال ناشط مقدسي

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، بلدة بيتا جنوب نابلس، والتي استولت على تسجيلات كاميرات مدرسة بيرقوزا.

وأفاد شهواد عيان من بيتا أن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، واستدعت المديرة، واستولت على تسجيلات الكاميرات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

مواجهات في نعلين

وكذلك، أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام جيش الاحتلال، بلدة نعلين غرب رام الله.

وقال رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت وسط البلدة.

ولفت إلى أن الاحتلال أخضع عددا من المواطنين للتحقيق الميداني، فيما لم يبلغ عن أي اعتقالات.

اعتقال ناشط مقدسي

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم الثلاثاء، الناشط المقدسي جاد الله الغول من منزله في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إنه جرى اقتياد الناشط المقدسي الغول إلى مركز توقيف "المسكوبية" للتحقيق.