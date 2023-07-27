استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال، الليلة، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وبارتقاء الطفل أبو سمرة، يرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 202 بينهم 37 طفلا وطفلة، و11 شهيدة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.