حماس تستنكر حادثة خانيونس وتُحمل (البلدية والحكم المحلي) المسؤولية كاملة

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محافظة خانيونس، بالتعزية لأهالي خان يونس عامة وعائلة أبو قوطة خاصة، لوفاة ابنها المواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا).

وقالت في بيانها: "تشاطر حركة حماس أهلنا في خانيونس عامة وعائلة أبو قوطة خاصة كل معاني الحزن والأسى والإدانة والاستنكار جرّاء الحادث الأليم الذي أدى لوفاة المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطه".

وحمّلت الحركة، بلدية خانيونس كامل المسئولية عما حدث، فلا يوجد أي مبرر لهذا السلوك غير المسئول، مؤكدة على أن العزاء والتضامن التام مع ذوي الفقيد.

كما وشددت على أن وزارة الحكم المحلي وبلدية خانيونس تتحملان المسؤولية الكاملة والتامة تجاه ما حدث.

وطالبت كل مسؤول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة إلي تحمل مسئوليته فوراً، مطالبة بلجنة تحقيق حكومية فوراً.

وأشارت إلى أن قيادة الحركة في خانيونس ستواصل متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية إحقاقاً للحق، مؤكدة على أنها لن تسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك.