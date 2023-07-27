الشجراوي: اقتحام الأقصى بقيادة وزراء اعتداء صارخ على قدسيته

قال عضو "لجنة القدس" في هيئة علماء فلسطين محمود الشجراوي اليوم الخميس، إنّ اقتحام المسجد الأقصى المبارك بقيادة وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتداء صارخ على قدسية المكان، داعيًا إلى تكثيف الرباط وشدّ الرحال إلى المسجد.

وأوضح الشجراوي في تصريح صحفي، أنّ مرافقة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لرئيس منظمات الهيكل شمشوم إلباوم في اقتحام الأقصى، يحمل رسالة مفادها أن الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل" تذلل العقبات أمام انتهاكات المستوطنين وتهويد القدس.

وأشار ضيفنا إلى أنّ جماعات الهيكل المزعوم، تسعى لكسر عدد المقتحمين الذي حققته في "عيد الفصح" العبري في نيسان/ أبريل الماضي، والذي وصل إلى 1760 مستوطن، وزيادته في هذا الاقتحام.

وأفاد بأن كاميرات "أوقاف القدس" رصدت اقتحام المستوطنين لـ "الأقصى" أكثر من مرة، مؤكدًا أنّ المستوطنين تقاضوا أموالًا مقابل بقائهم أكبر وقتٍ في الأقصى.

وأضاف الشجرواي أنّ "جماعات الهيكل" ترى المسجد الأقصى هيكلاً يهوديا معنويًا أو شعائريًا، حتى لو بقيت صلوات المسلمين موجودة.

وعلى ضوء ذلك دعا الشجراوي الفلسطينيين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، ومضاعفة أعداد المرابطين فيه، للوقوف والتصدي لاقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم المتواصلة بحق الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح الأولى يشهد المسجد الأقصى اقتحامات متتالية من المستوطنين شارك فيها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وتخللها رقص وغناء، وأداء طقوس تلمودية وتنظيم جولات استفزازية؛ إحياءً لما يُسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم (اليوم الخميس).

وسبق اقتحام بن غفير رفقة المستوطنين، أداؤهم، بعد منتصف ليل الأربعاء، صلوات تلمودية عند أحد أبواب الأقصى، بعد مسيرة الأعلام الاستفزازية التي جابت المسيرة البلدة القديمة وصولاً إلى باب القطانين، أحد أبواب المسجد.