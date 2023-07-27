رئيس الموساد الأسبق: نتنياهو فكك الجيش الإسرائيلي

قال رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي الأسبق تامير باردو، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فكك الجيش الإسرائيلي والموساد، وباتت "إسرائيل" ممزقة إلى قسمين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"باردو"، اليوم الخميس، بشأن تهديدات المئات من ضباط وجنود الاحتياط بتعليق خدمتهم بالجيش ردا على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وأشار إلى أن "إسرائيل تمر بظروف مشابهة لظروف منظمات "كو كلوكس كلان" الأمريكية، التي تدعو لاستخدام العنف والإرهاب ضد من تكرههم، وتؤمن بالتفوق الأبيض ومعاداة السامية.

وأضاف "باردو"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحالف مع أحزاب عنصرية مروعة، مؤكدا أن مواقفه ليست بعيدة عنهم.

ولفت إلى أنه لو أن دولة ما سنت بعضا من هذه القوانين، لقالت "إسرائيل" عنها أنها عنصرية ومعادية للسامية".

والإثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.