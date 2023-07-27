أعلن جيش الاحتلال ظهر اليوم عثوره على بقايا صاروخ أطلق من شمال الضفة الغربية المحتلة باتجاه مستوطنات الشمال، قالت كتيبة العياش إنها أطلقته وهو من طراز "قسام 1" محلي الصنع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن قوة من الجيش قامت بتمشيط المناطق المحاذية للسياج الحدودي شمالي جنين بعد إعلان مجموعات تابعة لكتائب القسام عن إطلاقها صاروخاً تجاه كيبوتس "بار أون" شمال جنين، حيث عثر على بقايا الصاروخ داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

ووفق الإذاعة فإن الصاروخ حلّق عشرات الأمتار قبل سقوطه، حيث عثر كذلك على قاعدة الإطلاق.

فيما دعا مراسل القناة "13" ألموغ بوكير إلى التعامل بأهمية بالغة مع تكرار إطلاق الصواريخ على المناطق المحاذية لجنين، محذراً من أن التهاون بذلك سيخلق "غلاف جنين" بما يشبه غلاف غزة حالياً.

بينما يدور الحديث عن خامس عملية إطلاق للصواريخ من شمال جنين باتجاه المستوطنات القريبة.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتيبة العياش"، يوم الخميس، عن إطلاق صاروخ "قسام 1" باتجاه مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتيبة في بيان وصل وكالة "صفا"، إن إطلاق الصاروخ "يأتي في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وردًا على جرائم هذا العدو الحاقد بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا".

وأضافت "نقول للاحتلال إن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه؛ فدماؤنا رخيصة في سبيله، وإن إرث العياش قادم بإذن الله".

وتوعّدت الكتيبة الاحتلال بأن "القادم أعظم".

وهذه المرة الخامسة التي تُطلق فيها "كتيبة العياش" صواريخ محلية بدائية باتجاه مستوطنات محاذية لجنين، في تطور لافت للعمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.