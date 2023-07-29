الاحتلال يعتقل مطلوبَين للسلطة من جبع جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مطلوبين للسلطة من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت قرىتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري كما نصبت الحواجز.

و المعتقلان هم الأسيران المحرران عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع حيث اعتقلتهما قوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة.

وأوضحت مصادرر عائلية أن المعتقلين عمارة فشافشة وأحمد ملايشة مطلوبان للسلطة على خلفية الأحداث في بلدة جبع إثر اعتقال أجهزة أمن السلطة للمطارد للاحتلال مراد ملايشة.

ولفت الناشط إسلام أبو عون إلى أن الاحتلال اعتقل أحمد ملايشة وعمارة فشافشة وهما مطلوبان للسلطة منذ عشرين يوما، حيث رفضت السلطة كل المحاولات الحثيثة والصادقة لحل الاشكالية في جبع.

واعتقلت أجهزة السلطة في الثالث من يوليو الحالي، المقاومين المطاردين للاحتلال مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومرافقه محمد وليد براهمة (37 عاماً) في طوباس، وهما في طريقهما إلى جنين للمشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال عدوانها على المخيم.

وإثر اعتقال السلطة للمطاردين ملايشة وبراهمة في حينه خرجت مسيرات شعبية في بلدة جبع رافضة لاعتقال ملايشة ورفيقه، تطورت لإحراق مركز شرطة جبع.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد .