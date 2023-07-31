تثبيت وقف اطلاق النار بمخيمات لبنان

كشف أمين سر القوى الإسلامية الفلسطينية، و رئيس "الحركة الإسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطاب، عن اتفاق توصلت له القوى الفلسطينية في مخيمات لبنان، مساء اليوم، يقضي بسحب المسلحين وتثبيت وقف اطلاق النار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة؛ للتحقيق في الأحداث الجارية.

وأوضح خطاب لـ"الرسالة نت" أنّ عنصر سابق بالأمن الوطني اطلق النار السبت الماضي تجاه شاب ينتمي للحالة الإسلامية سابقا ما أدّى لقتله وجرح آخر وإصابة طفلتين، وجرى يوم أمس اغتيال مسؤول الأمن الوطني في عين الحلوة اللواء العرموشي مع 4 من مرافقيه.

وذكر خطاب أن الأطراف الأساسية تريد التهدئة؛ لكن يجري بعض الخرق في الأمر، والآن تم تثبيت وقف اطلاق النار، "ونأمل أن نصل لتهدئة كاملة".

إلى ذلك، أفادت غرفة "التحكم المروري" عبر موقع "إكس"، عن "قطع السير من الأوتوستراد الشرقي في صيدا وأوتوستراد الغازية وتحويله إلى الطريق البحرية" بسبب الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن حافلات وسيارات، كان تمر بالأوتوستراد، تعرضت لإصابات بالرصاص المتطاير من الاشتباكات العنيفة في المخيم، لكن لم تسجل إصابة مدنيين بداخلها.

وقال الجيش اللبناني، إن عسكريا أصيب جراء سقوط قذيفة داخل أحد المراكز العسكرية بمحيط مخيم عين الحلوة.

وتوعد الجيش اللبناني، في بيان، بالرد على مصادر النيران، محذرا من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر "مهما كانت الأسباب".

وقالت قيادة الجيش، في بيان، مساء الأحد، إنه "على إثر وقوع اشتباكات داخل المخيم، سقطت قذيفة في أحد المراكز العسكرية كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح".

وأضاف البيان: "تحذّر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل".

يتبع..