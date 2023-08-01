فصائل المقاومة تبارك عملية إطلاق النار في القدس

باركت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق النار في مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق القدس المحتلة والتي أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين.

واعتبرت الفصائل في بيانات صحفية، أن العملية البطولية التي نفذها الشهيد مهند المزارعة تأتي ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ودفاعا عن القدس والمسجد الأقصى أمام تغول واقتحامات المستوطنين.

وقال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، إن عملية القدس البطولية تأتي دفاعًا عن المسجد الأقصى وردًا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.

وباركت لجان المقاومة في فلسطين إطلاق النار البطولي في (معاليه أدوميم) شرق القدس المحتلة، مؤكدة أنها تأتي ردًا على جرائم العدو المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأشارت لجان المقاومة أن العملية البطولية صفعة جديدة لكل المنظومة الأمنية والعسكرية للعدو، واختراق جديد يثبت فشل وعجز الكيان أمام أبطال شعبنا وأحراره.

ودعت المقاومين والشباب الحر الثائر إلى مواصلة ضرب العدو وقطعان مستوطنيه في كل مكان يستطيعون الوصول إليه في أرضنا المحتلة.

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن عملية (معاليه أدوميم) البطولية تأتي رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم، وضربة لكل الإجراءات والحواجز الأمنية (الإسرائيلية).

وأكدت الجبهة على أن شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته بكل الأشكال حتى كنس الاحتلال وانجاز حقوق شعبنا الفلسطيني.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 5 مستوطنين بعملية إطلاق النار في مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس المحتلة.