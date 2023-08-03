مجموعة العمل: 300 حالة اعتقال سياسي بالضفة منذ بداية العام

دانت مجموعة محامون من اجل العدالة الاعتداء الذي طال عدد من الصحفيين اثناء تغطيتهم اعتصام طلابي أمام جامعة الخليل ظهر اليوم الخميس احتجاجاً على اعتقال مجموعة من زملائهم الطلبة من قبل الاجهزة الامنية في اطار سياسة الاعتقال السياسي وقمع الحريات.

وحملّت المجموعة الاجهزة الامنية المسوؤلية عن استمرار تدهور الحالة الحقوقية نتيجة عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية تضمن احترام وسيادة القانون.

وأكدّت المجموعة أن أجهزة الأمن شنّت اعتقالات عشوائية تجاوزت منذ بداية العام سقف ٣٠٠ حالة اعتقال بينهم عشرات الطلبة الجامعيين دون مبرر قانوني او مشروع.

وعبرت المجموعة لخطورة الاعتداء الذي وقع على الصحفيين اثناء قيامهم بواجبهم الصحفي، معتبرة إياها خطوة في اتجاه تطبيع القمع وتشويه الحقائق رغم ان القانون يكفل حرية العمل الصحفي ويجرم اي اعتداء عليه، وتؤكد على خطورة عدم المحاسبة التي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي.

ودعت المجموعة عطوفة النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ خطوات عملية تضمن محاسبة المعتدين ووقف التدخل الامني في مجتمع الجامعات، وبذات الوقت؛ الافراج الفوري عن كافة الطلبة المعتقلين والمحتجزين لدى الاجهزة الامنية على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات.