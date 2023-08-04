شهيد في هجوم للمستوطنين على قرية برقة برام الله

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة، :"إن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على القرية".

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".