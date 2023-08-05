897 انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه بالضفة والقدس

أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسّع الاستعماري لشهر يوليو/ تموز، حيث أكَّدت أنّ "جيش الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 897 اعتداءً، بحق أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته".

وقالت الهيئة، إنّ "هذه الاعتداءات تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وتركزت في محافظة القدس بواقع 148 اعتداء.

تليها محافظة نابلس بـ140 اعتداءً، ثم محافظة الخليل بـ113 اعتداءً، وعدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر تموز بلغت 202 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في المعرجات، وام صفا، وكفر الديك، وجالود، وعقربا، والقبّون، وغيرها.

حيث تركزت في محافظة نابلس بـ65 اعتداءً، ثم رام الله بـ35 اعتداءً، والخليل بـ28 اعتداءً".

وبحسب التقرير، فإنّ "محافظة نابلس، وتحديدًا جنوب المحافظة، أصبحت المنطقة الأكثر عرضة وعلى مدار الشهور الماضية لسلسلة اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين، في جريمة مستمرة ترتقي لمستوى جريمة الحرب، لأسباب، منها: تمركز المستوطنين في المستوطنات، وتحديدًا مستوطنات: "يتسهار"، و"براخا"، و"إيتمار"، و"ألون موريه"، وغيرها، التي تشكل غلافًا فاصلاً للمحافظة، ونظرًا للموقع الجغرافي للمحافظة الذي تستهدفه القوة القائمة بالاحتلال، من أجل فصل محافظات شمال ووسط الضفة عن بعضها البعض".

وأوضح التقرير، أنّ "سلطات الاحتلال أصدرت في تموز 139 اخطارًا لهدم، ووقف بناء، وإخلاء منشآت فلسطينية، في ارتفاع قياسي ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة في المرحلة القادمة، تراوحت بين إخطارات للهدم، أو وقف البناء، بحجة عدم الترخيص، وإخلاء بحجة التدريبات، تركزت معظمها في محافظات أريحا بـ53 إخطارًا، والخليل وسلفيت الله بـ 19 إخطارًا لكل منها، وعمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال خلال تموز بلغت ما مجموعة 41 عملية هدم لمنازل، ومنشآت تجارية، ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعة 44 منشأة، ومصدر رزق، تركزت في محافظتي الخليل، والقدس".

وحول تقطيع واقتلاع الأشجار، رصد التقرير "تعرّض ما مجموعه 2552 شجرة للتقطيع والاقتلاع، تركز جلّ هذه العمليات في محافظة نابلس باقتلاع 1173 شجرة، تليها محافظة الخليل باقتلاع 695 شجرة، فيما درست سلطات الاحتلال خلال تموز ما مجموعه (33 مخططًا هيكليًا)، وجرى خلالها المصادقة على بناء (310 وحدات استيطانية)، في حين جرى إيداع ما مجموعة (622 وحدة استيطانية) استهدفت ما مجموعة 925.328 دونمًا من أراضي المواطنين".

يوم أمس، أصدرت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تقريرًا، أشارت فيه إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة، أنّه سجّل 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما، بما يمثّل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".