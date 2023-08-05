الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في عين الحلوة

نفى الجيش اللبناني، اليوم السبت، التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان. مؤكدًا أنه "يتابع بدقة الوضع الأمني بالمخيم".

وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلاً عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

وأضاف: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم". مستدركًا: "كما تشدد القيادة على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".

وأسفرت اشتباكات عنيفة شهدها مخيم عين الحلوة بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة "فتح" ومجموعات مسلحة بدأت في 29 يوليو/ تموز الماضي، واستمرت حتى مساء الأربعاء عن مقتل 12 شخصا وإصابة 60 آخرين.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن جنودًا في الجيش اللبناني المنتشر على نقاط تفتيش ثابتة عند مداخل مخيم عين الحلوة أصيبوا، إثر تعرّض مراكز ونقاط مراقبة تابعة له لإطلاق نار.