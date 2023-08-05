حماس تبارك عملية (تل أبيب) النوعية

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية إطلاق النار في تل أبيب مساء اليوم عمل بطولي ردًّا على ميليشيات المستوطنين الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم السبت، على أن ثورة شعبنا في وجه هذا المحتل لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال.

وأضافت "إننا إذ نزف الشهيد البطل/ كامل محمود أبو بكر (27 عامًا) من قرية رمانة غرب جنين، منفذ هذه العملية النوعية، لنؤكد أن استمرار عمليات المقاومة في قلب الكيان يؤكد مجددًا قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، وفشل كل محاولات إخماد المقاومة وغل يدها في الضفة والقدس المحتلة".