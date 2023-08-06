لإرهاب المستوطنين.. نزوح 6 عائلات بدوية برام الله

قال المحامي حسن ماسحات المشرف العام لمنظمة البيدر لحماية حقوق التجمعات البدوية، إن الاحتلال شنّ حرب نزوح جديدة استهدفت سكان تجمع القبون البدوني شرق رام الله.

وأوضح ماسحات لـ(الرسالة نت)، أن عوائل المنطقة نزحت أكثر من مرة، تحت وطأة ضربات جيش الاحتلال والمستوطنين الذين يمارسون التطهير العرقي ضد التجمعات البدوية.

وبيّن أن 6 عوائل نزحت خلال الليلة، نتيجة استمرار الإرهاب والعدوان من المستوطنين تجاه هذه المنطقة بحماية جيش الاحتلال.

ووصف ما حدث بـ"الكارثة"، قائلا: "هذا يثير الخوف لدى التجمعات البدوية "، لافتا إلى أنه في العام السابق نزحت تقريبا 20 عائلة.

وتابع: "كل فترة هناك نزوح نتيجة إرهاب م المستوطنين وفي كل موجة ينزح تقريبا 6 عائلات".

وأوضح أن عدد السكان تقلص من ألف مواطن تقريبا، لـ 400 نتيجة النزوح المستمر والمتواصل، بفعل ضربات المستوطنين.