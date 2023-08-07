حسين الشيخ يجتمع مع رئيس الشباك لبحث تعزيز التنسيق الأمني

ذكرت قناة 12 العبرية، مساء الإثنين، أن اجتماعًا عقد بين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وبحسب مراسل القناة يارون أفراهام، فإن الاجتماع بحث تعزيز السلطة والتنسيق الأمني، ومحاولة وقف التصعيد الميداني.

كما بحث الاجتماع التسهيلات التي كان ناقشها المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر "الكابنيت".

وفي السياق، ذكرت القناة، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رفض التوقيع على أي تسهيلات للسلطة تدخل ضمن صلاحياته.

وبحسب القناة، فإن ما يدخل من صلاحياته هو تجميد سداد السلطة للديون المتراكمة عليها لمدة عام أو عامين.

ووفقًا للقناة، فإن هذا أغضب الجهات الأمنية التي تسعى لتقوية وتعزيز السلطة، وخاصة أن هذا مطلبًا أميركيًا ووعدًا قدمه رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو والذي سيكون بيده الحل لهذه المعضلة.