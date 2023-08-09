في ذكرى استشهاده.. ماذا قالت أم الشهيد النابلسي؟

أكدت هدى جرار والدة الشهيد المقاوم الأيقونة إبراهيم النابلسي، أن العروض التي قدّمت للمطاردين لم تنجح، قائلة: "هي إشاعات يرددونها، وأمنيات يحلمون بها".

وأضافت جرار في تصريح سابق لـ"الرسالة نت": "المقاوم الشريف لا يتخلى عن سلاحه(..) والشرفاء يصونون عهد الشهداء، ولو خرجت مليون إشاعة فهي لا تنال من عزم الصادقين الذين لن يتخلوا يوما عن دفاعهم عن المسرى والحرم الإبراهيمي، وهما خطّان أحمران عند كل شريف".

وشددت على أن "المقاومين لن يتخلوا عن مبادئهم، وشعبنا عنيد في حقه ولن يتخلى عن دربه في المقاومة، ويزداد عزيمة وقوة وإصرارا".

وعن المتآمرين ضد المقاومة، قالت: "الله يعلم كل فاسد، المهم أن نستمر في الطريق ولا نحيد عنه".

وذكرت مصادر أن قيادة وأجهزة السلطة قدموا عروضا لمطاردين ومقاومين في الضفة لإغرائهم بترك السلاح، مقابل وعود بالعفو والوظائف وإغداق المال عليهم.

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد النابلسي بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

اقرأ للمزيد.. تعرف على إبراهيم النابلسي الذي اغتاله الاحتلال قبل عام في نابلس