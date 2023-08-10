الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ويجرّف أراضي في بيت لحم

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

واضطرت عائلة البكري في بلدة حنينا لهدم منزلها الذي يأوي 5 أفراد، وعمره قرابة 10 سنوات، ، تفاديا للغرامات الباهظة التي سيدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه.

وكانت العائلة قد أضافت بناء على المنزل ليأوي ابنتهم وأبناءها، ولكن سلطات الاحتلال أجبرتهم على هدمه.

ويصعد الاحتلال من تضييقاته على المقدسيين عبر سياسة هدم المنازل والمنشآت وفرض الضرائب الباهظة، عدا عن الاعتقالات والحبس المنزلي والإبعادات.

وتمنع سلطات الاحتلال المقدسيين من البناء أو الترميم والتوسعة بدعوى عدم الحصول على تراخيص، بالتزامن مع فرض إجراءات معقدة وأموال كبيرة للحصول عليها.

وجرفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أراضي المواطنين في بلدة كيسان شرق بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة منطقة "المزراب" جنوب شرق البلدة المحاذية لمستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف الأرض لأغراض استيطانية، في ظل تصعيد المستوطنين لهجماتهم في بلدة كيسان والاعتداء على رعاة الأغنام.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد فتحي الخطيب من بلدة قفين شمال طولكرم، وهو نجل الأسير فتحي الخطيب المحكوم بالسجن 29 مؤبدا و20 سنة.

كما اعتقلت الأسير المحرر علاء حنايشة من بلدة قباطية على حاجز دوثان غرب جنين.