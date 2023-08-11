الآلآف يلبون نداء الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي

أدت حشود كبيرة صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم للتأكيد على إسلامية المسجدين ورفض مخططات الاحتلال التهويدية فيهما.

وأمّ المسجد آلاف المصلين من مدينة القدس وأراضي الداخل المحتل، ومن استطاع الوصول للمسجد من أهالي الضفة المحتلة.

وتعمدت قوات الاحتلال عرقلة المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، وأبواب المسجد الأقصى والتضييق عليهم.

وفي الخليل، شهدت باحات المسجد الإبراهيمي توافدا للمصلين لأداء صلاة الفجر، أعقبها تواشيح دينية وحلقات ذكر.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاستجابة لدعوات نداء الفجر العظيم.