إصابة مستوطنَين خلال مواجهات بقلقيلية

شهدت عدد من المناطق المتفرقة في الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه، ما أدى لإصابة مستوطنَين في قلقيلية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس.

ففي قلقيلية، أصيب مستوطنان اثنان في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية بعد استهداف الشبان الثائرين مركبتهما بالحجارة في بلدة عزون مما أدى لتحطيمها.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة بشكل مكثف وشددت من إجراءاتها العسكرية ولاحقت الشبان في المنطقة.

وأصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد خروج مسيرة أسبوعية رافضة للاستيطان ولإغلاق مدخل القرية المغلق منذ 12 عاما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة طفل (15 عاما) بالرأس، وشاب (22 عاما) بالكتف.

وفي نابلس، هاجم مجموعة من المستوطنين أراضي وكسروا أشجار زيتون مثمرة على أطراف قرية بورين جنوب نابلس، ضمن اعتداءاتهم المتصاعدة بحق القرية.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد فياض بشناق من رمانة غرب جنين، وعمار زياد جبارين، وسعيد محمد عبد النبي من الطيبة غرب جنين، على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد عوض أبو عبيد من جنين على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الرجبي من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.