400 مليون شيكل نفقات مؤسسات منظمة التحرير في 6 أشهر

أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، أن نفقات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بلغت نحو 398.9 مليون شيكل خلال النصف الأول 2023.

ووفق متابعة الاقتصادي، فقد طرأ تراجع طفيف على إجمالي نفقات منظمة التحرير الفلسطينية، نزولا من 404.9 مليون شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.

ومن إجمالي النفقات خلال أول 6 أشهر من 2023، فإن 72.1 مليون شيكل من إجمالي قيمة النفقات، كانت على شكل رواتب وأجور.

وجرى صرف نحو 245 مليون شيكل على شكل "نفقات تحويلية". فيما بلغ الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، نحو 70.6 مليون شيكل.

وتعمل 11 دائرة في منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى وجود فصائل تحت مظلتها: حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني.

ومن بين الفصائل الأخرى، جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحرير العربية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني - فدا.