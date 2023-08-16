أجهزة السلطة تستدعي القيادي والمحرر عمر دراغمة من طوباس بعد اقتحام منزله

اقتحمت أجهزة أمن السلطة صباح اليوم الأربعاء منزل الأسير المحرر والقيادي عمر دراغمة من طوباس، وأبلغت عائلته بأنه مطلوب لجهاز المخابرات.

وذكر شهود عيان أن قوة من جهاز المخابرات التابع للسلطة حاصرت المنزل، واقتحمته وأجرت عمليات تفتيش فيه قبل مصادرة البطاقة الشخصية المحرر دراغمة.

والأسير المحرر عمر دراغمة، والد المطارد للاحتلال والمطلوب للسلطة حمزة دراغمة، كما أنه شقيق الشهيد القسامي أشرف حمزة دراغمة الذي ارتقى شهيدا مع الشهيد القائد قيس عدوان.

واقتحمت أجهزة السلطة، قبل أيام منزل المطلوب للاحتلال الأسير المحرر حمزة دراغمة في طوباس، واعتقلت شقيقه المحرر محمد رسول دراغمة.

وأفرجت أجهزة السلطة عن “محمد رسول” بعد الاعتداء عليه، حيث أظهرت صورة آثار لإصابة في أقدامه، ونقل على إثرها للمستشفى.

وشهدت مدينة طوباس الليلة الماضية، احتجاجات شعبية على اعتقال أجهزة السلطة للمحرر أحمد أبو العايدة.

ودفعت أجهزة السلطة بقواتٍ كبيرةٍ إلى المدينةِ لقمع المظاهرة التي خرجت غضبًا وتنديدًا بالاعتقال السياسي.

وأطلقت أجهزة السلطة النار صوبَ تظاهرة منددة باعتقال الأسير المحرر أحمد أبو العايدة في طوباس.

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة قد رصدت (305) انتهاكات خلال الشهر الماضي، تركزت بشكل خاص ضد الطلبة الجامعيين ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته على صعيد الانتخابات وفعالياتها المؤثرة.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة واعتقال الأسرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير ومقاومة الاحتلال، مشددة على أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال ما يزيد عن 60 مواطنا في سجونها على خلفيات سياسية.