الفصائل تحذر الاحتلال من تداعيات الاحتلال على الأسرى

حملت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، الاحتلال مسؤولية الاعتداء على الأسرى، محذرة من تداعيات هذه الممارسات.

وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، بمدينة غزة، إن الرد على جريمة الاعتداء على الأسرى لن يقتصر داخل السجون، وقد يتعداه لخارج السجون لأن قضية الأسرى محل إجماع وطني، وتقف على سلم أولويات المقاومة.

وشدد رضوان، على أن الجرائم بحق الأسرى لن تمر دون حساب.

وأضاف، أن المقاومة لن تخذل الأسرى، وستساندهم في إضرابهم لمواجهة سياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والحكومة المتطرفة.

وطالب رضوان المؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الأسرى، الخروج عن دائرة الصمت والالتزام بواجباتها ووقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى.