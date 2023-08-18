جبارين: زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد

بارك مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، للحركة الأسيرة ولجميع الأسرى الانتصار العظيم على مخططات المتطرف "بن غفير" وما تسمى إدارة مصلحة السجون.

وقال جبارين إن زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب قد ولى إلى الأبد، ولن نسمح لا لـ"بن غفير" ولا لـ"سموتريتش" ولا لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن تسجل صورة نصر في أي مكان أو زمان.

وأكد أن المتطرف "بن غفير"' يتراجع عن تمرير مخططاته العدوانية تجاه الأسرى، خوفا من ردة فعل المقاومة ومن انفجار الأمور في وجهه.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني بكامل أطيافه يترك كل خلافاته السياسية إذا تعلق الأمر في الأسرى والمسرى، وكل مساس بالأسرى سيحرض شعبنا على الثورة في وجه هذا الاحتلال.

واعتبر أن اللحمة الوطنية هي أقوى سلاح من الممكن أن نواجه فيها الاحتلال، وأسرانا هم أكبر مثال على الوحدة.

وأشار إلى أن الحكومة اليمينية الفاشية تحاول تصدير أزماتها الداخلية على حساب افتعال أزمات مع شعبنا الفلسطيني.

وتابع: "الضفة المحتلة تثبت في كل يوم رغم المؤمرات من الاحتلال والإدارة الأمريكية أنها على قدر المسؤولية والأمانة، وشبابها الثائر يواصلون تحديهم للاحتلال وتصديهم لعدوانه بكل السبل".

وأردف: "الضفة مجبولة بدماء خيرة الشبان والأبطال والمقاومين، وستبقى عملاقة وعصية على الاحتلال، ولا يمكن للاحتلال وأعوانه هزيمة هذا الجيل الثائر".

وأكمل: "نقدم التضحيات الكبيرة التي تؤلمنا إلا أننا نقدم هذا الثمن ونحن كلنا يقين ورضا بأننا سننتصر -بإذن الله- على هذا المحتل".

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الجمعة، تعليق الإضراب وخطواتها التصعيدية ضمن معركة "نفير الأحرار"، بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى الأمر وقفة من قبل مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء.

وأوضحت أن مجاميع الأسرى كانوا على جاهزية لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وبينت أن "حراكنا الأخير ومساندة شعبنا بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية، ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة 18/8/2023م الساعة 06:00 مساءً، مع متابعتنا لتنفيذ ما توصلنا إليه على أرض الواقع".

وأكدت على جاهزية الأسرى "لاستئناف حراكنا إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبنا وقواه الحرة".

وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت أمس، دخول أكثر من 1000 أسير من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل سلطات الاحتلال.

وشهدت كافة سجون الاحتلال حالة من التوتر في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن النقب.