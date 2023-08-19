إصابتان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

أصيب طفل "15 عاما" برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم السبت، في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الطفل عبد عامر الزغل، وأصابته برأسه، قبل أن تعتقله، وتنقله الى مستشفى "هداسا عين كارم" في مدينة القدس.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر صحفية، بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية السلام في بلدة عناتا، وأطلقت الرصاص صوب شاب، ما أدى إلى إصابته بجروح.