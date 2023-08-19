حماس تنعى الشهيد أبو عصب وتؤكد أن مخططات الاحتلال ستفشل

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد محمد أبو عصب، من مخيم بلاطة، الذي ارتقى صباح اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال خلال اقتحام المخيم الثلاثاء الماضي.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي، بالتعزية لذوي الشهيد المشتبك، مؤكدة أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني المرابط.

وشددت الحركة على أن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.