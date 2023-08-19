القانوع: عملية حوارة نتاج وعد المقاومة الثابت للدفاع عن شعبنا

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوارة هي نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد.

وقال القانوع خلال تصريح صحفي، إن ضربات المقاومة ستظل متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وإفشال مخطط حكومته الفاشية ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية وأبطالها الثائرين حطموا هيبة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولن تحد الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات من ضرباتهم بل ستظل موجهة ومسددة دفاعاً عن الأقصى.

