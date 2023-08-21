شركة (إسرائيلية) للتحقق من هوية مستخدمي منصة X!

بعد مرور أشهر عدّة على إعلان إيلون ماسك عن إطلاق ميّزة توثيق الحسابات لمشتركي "تويتر بلو" انتشرت ظاهرة جديدة لعددٍ كبير من الحسابات التي انتحلت صفات رسمية لمؤسسات وشركات وشخصيات، أثّرت بشكلٍ سلبي على البيئة الآمنة للمستخدمين وأعاقت مؤقتاً خطط الشركة لتقدّم خدمة التحقق المدفوع.

الأمر الذي دفع الشركة إلى التفكير بتقنية جديدة تسمح لها بالتحقق من هوية المستخدمين الذين يرغبون بتوثيق حساباتهم ضمن فترةٍ قياسية بهدف الحدّ من حالات التنكّر وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين في المنصة.

ووفقاً للتقرير الذي نشره الباحث Nima Owji فإنّ تقنية التحقق الجديدة ستأخذ نحو خمس دقائق فقط لإكمالها، ويتطلّب الأمر تقديم نسخة عن بطاقة الهوية الرسمية الحكومية بالإضافة إلى صورة شخصية مباشرة "سيلفي"، ويُتوقع أن يسهم هذا التحقق في تعزيز أمان المنصة من خلال التحقق من هوية المستخدمين بشكلٍ دقيق وفعّال.

وفي هذا السياق، تعاونت منصة X (تويتر سابقاً) مع شركة "Au10tix" الإسرائيلية، وهي شركة رائدة في استخبارات الهوية الرقمية، يقع مقرّها الأساسي في "هود هاشارون" وسط فلسطين المحتلة، وقد اكتسبت شهرةً كبيرة في مجال حلول التحقق وربط الهويات المادية والرقمية، وعملت لصالح منظّمات وشركات كبرى حول العالم، وفيما يلي أبرز الحلول التقنية التي توفّرها الشركة.

1. تقنية التحقق السريع: تُقدّم الشركة تقنية التحقق السريع بدون أي تدخّل بشري، حيث تقوم بفحص المستندات والمعلومات المرفوعة على الشبكة وتتحقق منها آلياً في غضون ثوانٍ.

2. كشف أنماط الاحتيال الاصطناعي: تستخدم الشركة تكنولوجيا متطورة لاكتشاف أنماط الاحتيال الاصطناعي، مما يساعد في تحديد الهويات المزيفة والأنشطة الاحتيالية.

3. التحقق من الهوية البيومترية: بالإضافة إلى الصور الشخصية، تعتمد الشركة على تقنيات الهوية البيومترية مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه للتحقق من الهوية.

4. تكنولوجيا الكشف الذكي: تستخدم الشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين عمليات الكشف والتحقق.

وعلى الرغم من الفوائد المُحتملة لهذه التقنية، تبقى هناك تحديات مفصليّة تتعلق بقبول المستخدمين بمشاركة معلوماتهم الشخصية وبطاقاتهم الرسمية عبر المنصة، بالإضافة إلى مخاوف الخصوصية والأمان، خاصّة وأنّ هذه المعطيات سيتم مشاركتها مع شركة إسرائيلية قد تشكلّ تهديداً أمنياً، حيث يجب التعاطي بحذر ووعي والتفكير ملياً قبل مشاركة أيّ معلومات وتفاصيل للحفاظ على الخصوصية والأمن الرقمي الشخصي.