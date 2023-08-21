الإعلان عن عملية طعن فدائية نفذت قبل أيام في (تل أبيب)

أعلنت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، أن عملية الطعن التي نفذت قبل 11 يوماً في منطقة بتاح تكفا بتل أبيب، كانت عملية فدائية نفذها شاب فلسطيني.

وأوضحت أن منفذ العملية هو الشاب محمد بسيوني 35 عاما، الذي اعتقل بعد صعقه بمسدس كهرباء.

وأصيب في العملية مستوطن بجروح خطيرة، إثر طعنه في ورشة لتصليح السيارات بمنطقة(بتاح تكفا).

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل 36 إسرائيلياً في عمليات للمقاومة، ٣٢ منهم في الضفة والداخل المحتل، بينما قتل جنديان إسرائيليان على الحدود المصرية الفلسطينية، وآخر بفعل صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة.

وقتل اليوم الاثنين مستوطن وأصيب آخر بجراح خطرة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب "مستوطنة كريات أربع" الجاثمة على أراضي الخليل.

ونفذت العملية البطولية عند مفترق طرق بين بني نعيم ويطا جنوب شرق الخليل، والتي تعتبر منطقة معقدة أمنياً لتواجد جيش الاحتلال بشكل دائم وانتشار كاميرات المراقبة.

وتأتي العملية في الذكرى ال54 لحرق المسجد الأقصى المبارك، على يد أحد المستوطنين حيث أتت النيران على منبر صلاح الدين الأيوبي.

وتوافق اليوم أيضاً الذكرى ال 28 لعملية الاستشهادي القسامي سفيان جبارين من الخليل، والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين بعد تفجير حزامه الناسف داخل حافلة في القدس المحتلة.

ويوم السبت الماضي قتل مستوطنان، في عملية إطلاق نار ببلدة حوارة جنوب نابلس، تمكن منفذها من الانسحاب بسلام.