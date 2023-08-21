حماس تدعو إلى تحرك جاد لوضع حد لجرائم الاحتلال بالقدس والأقصى

دعت حركة "حماس" أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحرّك فاعل وجاد لوضع حدّ لجرائم الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك حتى تحريرهما من دنس الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين.

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم الإثنين، في الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى، أن القدس والأقصى ستبقى عنوان الصراع مع العدو الصهيوني، وبوصلة شعبنا وأمّتنا في الدفاع عنهما ونصرتهما والتضامن مع المرابطين فيهما، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وإنسانياً.

ولفتت إلى تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه وجرائمه المُمنهجة ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك وأهلنا المرابطين فيهما، واستمرار انتهاكات المتطرّفين الصهاينة ومخططاتهم التي تستهدف تهويد المسجد الأقصى وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والشرائع.

وأشارت حماس إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد كل الجهود وفق خطة نضالية وطنية مقاوِمة هو السبيل للدفاع عن القدس والأقصى المبارك، وحمايتهما من خطر الاستيطان أو التقسيم والتهويد.

وشددت الحركة على أن تضطلع الأمَّة اليوم، قادة ومسؤولين، شعوباً ومنظمات، بدورهم ومسؤولياتهم التاريخية في دعم صمود شعبنا ومقاومته لمواجهة الاحتلال الذي يستهدف الأرض والإنسان والمقدسات.

ونوهت بأن إطلاق الحكومة الصهيونية الفاشية يد مستوطنيها المتطرّفين لتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، لن يمنحها شرعية أو سيادة على شبر من هذه الأرض المباركة، فهي أرض وقف إسلامي، كانت وستبقى، وستتحطّم كل مخططاتهم وأحلامهم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.

وبعثت الحركة بالتحية إلى جماهير شعبنا في الداخل والخارج الحاملين لواء الدفاع عن القدس والأقصى، والمرابطين في بيت المقدس وأكنافه، ونستذكر بكل فخر واعتزاز بطولاتهم وتضحياتهم في الذود عنهما بالمهج والأرواح والدماء، داعيةً إلى مزيد من الرّباط والاشتباك مع العدو وقطعان مستوطنيه، فداء ووفاء لقبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين.