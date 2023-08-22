22 عملًا مقاومًا وإصابة مستوطن بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 22عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها عمليتي إطلاق نار، وإسقاط طائرة مسيرة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و13 نقطة مواجهة في مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الزبابدة، وأسقطوا طائرة استطلاع بعد استهدافها بالرصاص في سماء مخيم جنين.

ورشق الشباب الثائر مركبات المستوطنين بالحجارة في قرية الفندق بقلقيلية، ما أدى لإصابة مستوطن بجراح في رأسه.

واندلعت مواجهات تخللها عمليات إلقاء حجارة في 13 نقطة، بمدن رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين.

وتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين وحطموا مركباتهم في قرية ترمسعيا برام الله، وحوارة بنابلس، والفندق بقلقيلية.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأدت أعمال المقاومة إلى مقتل (إسرائيليين) اثنين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 (إسرائيلياً) منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.