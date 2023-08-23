الاحتلال يخطّط لزيادة عدد مستوطني الضفة إلى مليون بحلول عام 2050

يخطط الاحتلال الإسرائيلي إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة من 170 ألفًا إلى مليون بحلول عام 2050.

ويشمل المخطط إقامة مدن جديدة ومناطق صناعية ومستشفى وسكة حديد ومطار، وتوسيع عدد المستوطنات وتحويلها لمدن وتوسيع الشوارع وإقامة مركز طبي.

وتقدم بالاقتراح ما يسمى رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان، اليوم الأربعاء، إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واستأجر المجلس الاستيطاني خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، لوضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ويقضي المخطط إلى توسيع مستوطنات “إيتمار”، “تسوفيم”، “سلعيت” و”أفني حيفتس”، وتوسيع البؤرة الاستيطانية “حوميش”، بعد شرعنتها.

إضافة إلى شرعنة مستوطنتي “غانيم” وكديم” وتوسيعهما، اللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، عام 2005.

كما يجري التخطيط لمدينة كبيرة أطلق الاحتلال عليها “تعناخ” في شمال الضفة حيث تستوعب 30 ألف مستوطن، ومدينة “شمير” في جنوب الضفة ووسطها حيث تستوعب 100 ألف مستوطن.