25 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 25 عملاً مقاوماً استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء 5 زجاجات حارقة، وتصدي لـ3 اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في 10 نقاط بالضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة، بينها مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في رام الله ورشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة عوفرا، واستهدافهم بـ5 زجاجات حارقة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة جبع بجنين، إضافة إلى استهدافهم بعبوات ناسفة، واندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.



ورشق الشبان الثائر قوات الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات في بلدة برقة بنابلس، فيما استهدف مقاومون جنود الاحتلال بالرصاص الحي في دير استيا بسلفيت.

وقرب مستوطنة ياكير، تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بتحطيم عدداً من مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم، فيما اندلعت مواجهات في صيدا وتخللها إلقاء حجارة.

وشهدت المنطقة القريبة من مستوطنة بيتار في محافظة بيت لحم عملية إطلاق نار أخرى، بينما شهدت مناطق عدة في الخليل مواجهات وإلقاء حجارة، وتركزت في بيت أمر، وخلة مناع، وبئر المحجر.