مستوطنون يغلقون مداخل قرى وبلدات الخليل

أغلق مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الخميس، مداخل عدد من القرى والبلدات، ومخيم الفوار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين المسلحين، أغلقوا بحماية جيش الاحتلال الطريق الرئيسي ومداخل عدد من القرى والبلدات، ومنعوا تنقل المواطنين في عدة مناطق من مدينة الخليل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المستوطنين نظموا مسيرات استفزازية على مدخل مخيم الفوار وبلدة دورا ومدخل الخليل الجنوبي، ومفترق بيت عينون شمالا، ورفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب.

وفي 21 أغسطس/آب الجاري، قُتلت مستوطنة وأُصيب آخر بجروحٍ خطيرة، في عملية إطلاق نار على سيارة مستوطنين، قرب المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أعقبها حالة استنفار كبيرة في صفوف جيش الاحتلال بحثًا عن المنفذين.

وفي أعقاب العملية، أعلنت قوات الاحتلال مدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت مداخلها كافة والبلدات المحيطة ونصبت حواجز عسكرية، وفرضت طوقًا أمنيًا شاملًا، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة العملية.